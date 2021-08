Luis Scola se retiró de la selección: “Me voy en paz; lo di todo”

“Intento siempre apartarme de estas situaciones. Estaba terminando que termine el partido. Haber visto a los rivales, a los periodistas, a los árbitros. Me golpeó un poco. Me venía preparando hace un año para esto, pero se me vino un poco todo de golpe todo. Estoy un poco golpeado emocionalmente”, dijo Luis Scola, ante las cámaras de TyC Sports. Sobre su retiro, resumió: “Se terminó, ya está. Estamos todos viviendo una situación muy especial. Quería llegar hasta el último momento, trabajando y de la misma manera de siempre. A la Argentina le di mi máximo compromiso y mi máximo esfuerzo. Me voy en paz”. Durante más de un minuto, tanto sus compañeros como sus rivales lo aplaudieron. También se sumaron a ese pequeño pero sentido homenaje los árbitros y los pocos periodistas que estaban en el estadio.

“Fue el jugador de básquetbol más increíble que ha nacido en nuestro territorio”, destacó el técnico Sergio Hernández. Y agregó: “Estoy feliz por el pequeño pero sentidísimo homenaje que se le dio a Luis. La poquísima gente que estuvo en el estadio le regaló un lindo momento”.