Una calle estuvo cortada un mes por reparaciones: a metros, un bache gigantesco

Es una las calles más utilizadas por automovilistas y colectivos de SAETA, incluso cuando estuvo cortada provocó un caos vehicular y desvío de los corredores del transporte público.

Lo que no entienden los vecinos de la zona es porque no se arregló el bache, ya que no sólo perjudica a los vehículos sino también a los transeúntes porque está ubicado en el centro senda peatonal.