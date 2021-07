La violenta arenga de Miguel Díaz-Canel a los comunistas para combatir las protestas en Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recurrió este domingo a la televisión para convocar a la población a salir a las calles para defender la revolución ante las protestas que se produjeron en las últimas horas.

“Estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso aquí también estamos convocando a todos los revolucionarios del país y a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquier lugar donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora, y en todos estos días”, dijo Díaz-Canel en su intervención, retransmitida a partir de las 16.

🛑URGENTE:



El actual Dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ordena movilizar a todo el ejército cubano:



1. Saca fuerzas paramilitares y pistoleros del régimen a la calle.



2. Convoca “A todos los comunistas y revolucionaros” a estar armados y “defender la revolución”#SOSCuba 🇨🇺 pic.twitter.com/T31PO16o51 — Alvise Pérez (@Alvisepf) July 11, 2021

“Hay que enfrentarlos con firmeza, decisión y valentía. Como dije en el informe de clausura del Congreso Comunista de Cuba, a la revolución la defendemos entre todos los revolucionarios. Y en la primera fila, los comunistas. Y con esa convicción, vamos a las calles, estamos en las calles. No vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación, ni que nadie pueda defender un plan que no es cubano, que no es bienestar para los cubanos”, señaló.

El mandatario cubano destacó que ya se había avisado de “las complejidades de los momentos actuales”. En la comunicación televisiva, señaló: “Les recuerdo que hace más de un año y medio cuando se iniciaba el segundo semestre del año 2019 tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil”.

Además, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la situación socioeconómica que atraviesa Cuba y por “acciones de desestabilización política”. En efecto, hizo referencia la gestión del expresidente norteamericano Donald Trump, a quien culpó de bloquear a Cuba, “con el objetivo de asfixiar la economía”, y así provocar “el anhelado estallido social masivo”. Y enfatizó: “No vamos a entregar la soberanía de nuestra Patria”.

Díaz-Canel se refirió a la información sobre los incidentes que circula y planteó: “Incluso se unieron personas revolucionarias que pueden estar confundidas por la desinformación que hay en las redes sociales”.

