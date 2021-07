Un fiscal jujeño denunció al gobernador Gerardo Morales por "amenazas y amedrentamiento"

El Pais 08 de julio de 2021

"Gerardo Morales me llamó para amedrentarme. Me exigió que no cumpla mi función. Estaba fuera de sus cabales. Creo que me están haciendo una persecución desde su ámbito cercano", reveló el fiscal letrado del Tribunal de Cuentas de la provincia, Nicolás Snopek.