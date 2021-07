Vecinos de Grand Bourg arrancaron carteles políticos, mientras Bettina pide por Twitter una campaña sin ensuciar

Vecinos de Grand Bourg se organizaron para limpiar el barrio de las pegatinas electorales, mientras la intendenta Bettina Romero desde la red social Twitter se limitaba a pedir que los candidatos se comprometan a no ensuciar la ciudad.

Por Aries, Gastón, uno de los vecinos de la zona, aseguró que fue desagradable amanecer una mañana y ver todo el barrio empapelado.

Al no tener respuesta de los principales candidatos que habían hecho las pegatinas porque decían desconocerlas, los vecinos decidieron hacer un movimiento para hacer una limpieza del barrio.

Por esta razón, agarraron estopas de pintor y con paciencia arremetieron, aclarando que no es fácil despegar la pegatina sobre todo de postes de cemento y casas.

Explica que no es fácil despegar la pegatina, pero agrega que se trató de una tarea satisfactoria.

“Nosotros somos simplemente vecinos. No somos de ningún partido político. Queremos que nuestro barrio esté limpio y ordenado. No estamos haciendo ninguna campaña ni estamos a favor de uno de otro. No queremos que ningún partido nos ensucie el barrio”, sostuvo.

Por último, bregó para que esta acción se replique en otros barrios de la ciudad.