“Hay que abrir la Banca Pública no puede estar disponible siempre para los mismos”

Giménez preside la comisión de Economías Regionales y Pymes del Senado de la Nación, en consecuencia, planteó que desconoce dónde están los fondos que destinó Nación para sectores económicos y citó puntualmente al del turismo.

“Hay sectores que han avanzado y se van recuperando y sectores que todavía no han entrado en ese giro de recuperación. Trabajar sobre sectores críticos de las Pymes no es solamente la asistencia a través de la inversión”, dijo Giménez y agregó que en Salta está prevista la asistencia a once municipios de la Puna y los Valles, donde se desarrolla el sector turístico, que fue uno de los más golpeados por la pandemia.

“Hemos planteado la necesidad de que se active la Banca Pública, el financiamiento del Banco Nación. Está previsto que empiece a funcionar una vez por mes las mesas provinciales para que todos los sectores participen”, dijo Giménez.

En tal sentido, indicó que “la Banca Pública no puede estar disponible sólo para un grupo de clientes, siempre los mismos que ni siquiera son clientes del Banco Nación”, y agregó que Salta es una Provincia que ha recibido mucha plata para Turismo pero que desconoce dónde están esos fondos.

“Es importante que la Provincia junto con los actores locales estén presentes para que la financiación llegue donde tiene que llegar. Llama la atención que hay gente que se sigue quejando por no haber revivido ningún tipo de apoyo y ha terminado en el quebrando”, manifestó.