El oficialismo se negó a tratar una ley de Cambiemos para comprar la vacuna Pfizer

El oficialismo de la Cámara de Diputados rechazó tratar este jueves un proyecto de Cambiemos para eliminar la palabra "negligencia" de la ley de vacunas, que según relataron funcionarios del Gobierno impidió la firma del contrato con el laboratorio estadounidense Pfizer para comprar vacunas contra el Covid 19.

"Estamos esperando la confirmación del laboratorio, porque no vamos a seguir cambiando leyes todas las semanas si no van a dar el acuerdo suficiente. Vamos a modificarla si tenemos garantías de que la industria va a vender las vacunas", justificó el rechazo Pablo Yedlin, oficialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Yedlin cajoneó los proyectos presentados por Cambiemos para borrar la palabra negligencia como posible causal para perder la inmunidad judicial de los laboratorios, incorporada el artículo 4 de la ley de vacunas y que según versiones del propio Gobierno fue utilizada por Pfizer como excusa para negarse a firmar el contrato. Cuando expuso en el Congreso, su gerente general en el país reconoció que hubo un problema legal, pero no dio precisiones.

Cambiemos reclamó tratar su proyecto mediante un pedido de apartamiento de reglamento durante la sesión, que requiere dos tercios de los presentes y por lo tanto el Frente de Todos puede impedirlo con su 119 votos. Lo hizo con 122, contra sólo 112 en contra. Se sumaron al rechazo cuatro aliados habituales: el ex Uatre Pablo Ansaloni, la neuquina Alma Sapag y los misioneros Flavia Morales y Diego Sartori.

Las encargadas de pedir el apartamiento fueron las diputadas Claudia Najul (UCR) y Carmen Polledo (PRO) y lo fundamentaron en que la vacuna de Pfizer es la única autorizada para los menores de edad, junto a la también estadounidense Moderna. "Hace un año y medio que los chicos la están pasando peor. Encerrados, encapsulaos del mundo exterior. Démosle un mensaje: con sólo 100 mil pueden resolverse", reclamó Najul.

Polledo recordó que los propios funcionarios del Gobierno reconocieron en diciembre que la palabra negligencia fue el obstáculo para firmar con Pfizer y por lo tanto no veía motivos para no borrarla de la ley.

"Si hubo problemas ideológicos no me preocupa. Lo que me preocupa es que es la única aprobada para los niños. Los chicos no pueden seguir esperando. La vacuna para ellos tiene que ser la prioridad del Gobierno. Con voluntad política y un poco de humanidad se puede", reclamó la diputada del PRO y sostuvo que con las garantías que se le dieron a la inglesa AstraZeneca no puede haber reparos con el laboratorio de Estados Unidos.

"El 24 de febrero la ministra de Salud (Carla) Vizzotti firmó con AstraZenca una cláusula en la que Argentina renuncia a cualquier derecho de inmunidad soberana sin limitaciones. O sea, no existieron los impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta para firmar con Pfizer", cuestionó.

Yedlin le respondió. "Hay un sólo laboratorio que tiene autorizada la vacuna para menores de 18, es cierto, pero hay otros como Sinovac que demostraron en China su efectividad. Pronto habrá muchos más y la voluntad de este bloque es realizar el ajuste necesario para conseguir cantidad y tipo de vacunas para todos los argentinos".

Pero recordó que el gerente de Pfizer dijo en su visita a la Cámara que hay una mesa de negociación entre el Ministro de Salud, la industria y la secretaría legal y técnica de presidencia. "Están trabajando en esto y este proyecto no soluciona nada, porque estamos esperando la confirmación del laboratorio", anticipó. Recién después, señaló, habrá una ley.

