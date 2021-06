Chile inicia la campaña de las primarias presidenciales en medio de una crisis sanitaria y social

Seis precandidatos competirán el 18 de julio para llegar a los comicios del 21 de noviembre. La centroizquierda irá directamente a primera vuelta. Un ex carabinero es el candidato del oficialismo

En medio de una crisis sanitaria y social por la pandemia de coronavirus, Chile inicia la campaña de las primarias presidenciales en el oficialismo y la izquierda, con seis precandidatos en total que competirán el 18 de julio próximo para llegar a la elección de 21 de noviembre y, después, al Palacio de La Moneda, mientras la centroizquierda no estará presente en esta instancia por no llegar a un acuerdo e irán directamente a primera vuelta.

Los candidatos oficialistas

En el conglomerado oficialista conservador, llamado Chile Vamos, hay cuatro nombres que competirán por ser el abanderado oficial en los comicios presidenciales y parlamentarios del 21 de noviembre: Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel.

Una característica de tres de estos precandidatos (Desbordes, Sichel, Briones) es que fueron ministros de Sebastián Piñera en el actual Gobierno.

Entre ellos, el favorito es Lavín, economista de 67 años y abanderado de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), que no es la primera vez que compite por la presidencia, ya que en 1999 se enfrentó a Ricardo Lagos y perdió ajustadamente en segunda vuelta.

Por su parte, Desbordes, excarabinero de 52 años, es militante de Renovación Nacional (RN), partido del presidente Piñera, mientras que, Ignacio Briones, economista de 48 años, forma parte de Evolución Política (Evópoli).

El único precandidato que no es militante de un partido político tradicional conservador es Sichel, que viene de ser presidente del Banco Estado, la principal entidad pública de Chile.

Todos los candidatos de derecha, en diferentes entrevistas, optaron por desmarcarse del actual Gobierno en cuanto a políticas públicas y planes para combatir la crisis sanitaria por la pandemia, así como la gestión de la tensión social derivada del estallido social de 2019.

Todos coincidieron también en la creación de un plan universal de acceso a la salud, la garantía de acceso al agua potable para todos y el impulso de un mayor acceso a la educación superior, temas de discusión prioritaria en la agenda chilena.

Incluso, en el caso de Briones y Sichel, proponen crear una “subsecretaría del agua” para tratar ese tema puntual.

Los precandidatos oficialistas chilenos coinciden además en el tema laboral, ya que los cuatro dijeron que se deben aumentar los ingresos de los trabajadores a nivel nacional y de forma permanente ante el golpe al bolsillo generado por la pandemia.

Sobre el tema pensiones, ninguno habla de cambiar a la actual y cuestionada Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), uno de los principales reclamos de la ciudadanía, pero si manifestaron su intención de aumentar las pensiones en el futuro inmediato.

Respecto a la legalización de la marihuana, los postulantes presentaron diferencias, ya que Lavín y Briones están de acuerdo y plantean hacerle un seguimiento permanente a esta política, mientras que Desbordes y Sichel se enfocan más en reforzar a las instituciones de seguridad, como Carabineros, para combatir el narcotráfico.

La oposición

Parte del sector opositor también comenzó la carrera presidencial, y, aunque la izquierda está dividida, los principales precandidatos para el bloque Apruebo Dignidad son Daniel Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Frente Amplio).

La “Unidad Constituyente” (ex Concertación) no llegó a un acuerdo para poder presentarse en las primarias, ya que en Chile no son obligatorias, por lo que irían directo a las elecciones del 21 de noviembre. Dentro de la centroizquierda hay dos fuertes candidatos, Paula Narváez, psicóloga de 49 años, abanderada del Partido Socialista (PS) y delfín de Michelle Bachelet, y Carlos Maldonado, abogado de 57 años y presidente del Partido Radical (PR).

El sector opositor más fuerte en Chile lo encabeza Jadue, arquitecto, sociólogo de 53 años y alcalde de la popular comuna capitalina de Recoleta, quien ya ha presentado su plan de Gobierno que tiene como puntos centrales el fin de las actuales AFP y aumentar el sueldo mínimo a 567.000 pesos (más de 775 dólares) en cuatro años.

Boric, diputado y cientista político de 35 años (el más joven de la contienda), es la ficha del Frente Amplio (FA), un bloque de nuevos partidos progresistas que, como Jadue, propone un aumento de sueldo a nivel nacional y terminar con las AFP.

En el ámbito económico, ambos precandidatos izquierdistas coinciden en ampliar funciones y objetivos del Banco Central, pero que esta institución no sea autónoma, sino que mantenga una coordinación con el Gobierno.

Las diferencias quedaron plasmadas en los fondos previsionales, ya que Boric se mostró contrario a la idea del retiro del 100% de las AFP propuesto por Jadue, porque ya existe un programa de ayudas sociales a los más afectados, el Ingreso Familiar de Emergencia Universal.

Respecto al tema sanitario, los dos precandidatos coinciden en criticar el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y ambos impulsarán, de llegar al Palacio de La Moneda, la refundación completa de Carabineros.

En este comienzo de campaña presidencial no hay unidad en la oposición para unas primarias de todos los candidatos, y algunos aspirantes de la centroizquierda -como Paula Narváez y Carlos Maldonado- irán directo a la elección de noviembre.

Tanto Narváez como Maldonado coinciden en haber sido ministros de Estado durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) e hicieron un llamado de convocar una “primaria amplia” en la oposición, que no llegó a buen puerto.

También se espera conocer una potencial tercera aspirante de la centroizquierda, que sería la actual presidenta del Senado, la demócrata cristiana Yasna Provoste, que no definió si mantendrá su papel en la Cámara alta o se sumará a la carrera presidencial.