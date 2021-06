Durand Cornejo pidió defender al Litio de Salta “con uñas y dientes”

Guillermo Durand Cornejo, senador por Capital, se manifestó en la sesión en la Cámara de Senadores y pidió que el Gobierno de Salta “haga respetar la autonomía provincial”. En este marco, el legislador se metió en la polémica del supuesto proyecto que busca declarar al Litio como recurso estratégico y pidió “defender a este mineral con uñas y dientes”.

“A la autonomía provincial vamos a hacerla respetar. Por supuesto que no puedo dejar de hablar del Litio, porque es la primera oportunidad que se le da a Salta y otras dos provincias argentina esta oportunidad única”, comenzó diciendo el legislador en el recinto.

Durand Cornejo hizo referencia a esta posibilidad que trascendió para declarar al Litio como recurso estratégico y remarcó que “los salteños estamos llamados a defenderlo con uñas y dientes”. Además, el legislador demostró que no confía en los funcionarios nacionales que desmintieron esta posibilidad y se mostró preocupado por el tema.

“Lo han desmentido, pero yo pregunto, ustedes se quedarían tranquilos que digan que no van a hacer nada contra los derechos mineros y la autonomía provincial. La verdad que yo no, porque hemos visto cosas en estos años que nos dicen que no nos podemos quedar tranquilos”, finalizó.