Suriani molesto tras el Homenaje a Güemes: “Nos arrebataron a nuestro héroe gaucho”

El diputado provincial dijo que el acto fue organizado para el Presidente y no para los salteños. Además, sostuvo que “politizaron este hecho histórico”

Después de la polémica por la presencia de militantes afines al Gobierno nacional dentro del acto oficial por el aniversario 200 del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, el diputado provincial, Andrés Suriani, encendió más la polémica. "Nos arrebataron a nuestro héroe gaucho", dijo y también opinó que el acto "fue organizado para el kirchnerismo y no para los salteños".

En Hablemos de Política, por Aries, Andrés Suriani se expresó sobre lo que ocurrió en la previa de la Guardia Bajo las Estrellas, momento en que un grupo de militantes afines al Presidente llegaron hasta el hotel donde se alojó el jefe de Estado para saludarlo, cuando el paso hasta ese sector de la ciudad estaba prohibido.

“Si hubiera sido que no se hizo el desfile por cuidarnos de la pandemia, no hubiera pasado lo que pasó anoche, que cientos de militantes kirchnerista entraron a un lugar histórico para nuestros gauchos y para los salteños”, consideró el diputado provincial.

“Se ha politizado el acto”, comentó y también agregó que el homenaje al General Güemes “se hizo para el kirchnerismo y no para los salteños”. Además, Suriani indicó que dentro de este grupo de militantes había personas que no eran de Salta y subrayó que a “este hecho importante no había que politizarlo”.

“Esto es parte de esta idea de ‘ir por todo’ y nos arrebataron a nuestro héroe gaucho”, finalizó.