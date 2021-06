La respuesta sin palabras de Macri a la frase de Alberto sobre mexicanos y brasileños

“Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”, dijo ayer Fernández citando erróneamente a Octavio Paz delante del mandatario español, Pedro Sánchez.

Brasil fue uno de los países donde se generó mayor repercusión por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que dijo que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva” y los argentinos “llegamos en los barcos de Europa”.

En ese marco, el mandatario Jair Bolsonaro publicó anoche un irónico mensaje en Twitter que ofició como respuesta, en el que redactó “selva” y agregó una foto de él junto a integrantes de un pueblo originario. Pero eso no fue todo. Hoy volvió a referirse a la cuestión: comparó a Fernández con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y admitió que intercambió mensajes con el expresidente Mauricio Macri.

“[En cuanto a] esa frase del presidente de la Argentina, que veníamos de la selva, me mandé mensajes con el expresidente Macri. No tenemos ningún problema entre nosotros, ni con el pueblo argentino”, aseguró el presidente derechista, durante una conversación que tuvo con algunos de sus seguidores, publicada en Youtube por Foco do Brasil.

Antes de eso, Bolsonaro había apuntado no solo a Fernández, sino también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al referirse a la desafortunada frase esbozada ayer por el mandatario argentino.

“El presidente de la Argentina dijo que ellos vinieron de Europa y de los barcos y nosotros de la selva. Yo me acuerdo una cosa, que cuando [el expresidente venezolano, Hugo] Chávez murió, asumió Maduro. Y él decía que conversaba con los pajaritos en los que estaba encarnada la figura de Chávez”, comenzó el presidente brasileño, entre risas, para luego apelar a una chicana: “Yo creo que para Maduro y para Fernández no tenemos vacuna”.

La Nación