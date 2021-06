Repudian la candidatura de un Director de la UNSa denunciado por violencia de género

“Nos tomamos el atrevimiento de poner en conocimiento nuestro malestar y repudio a la candidatura de quien es profesor del Instituto de Educación Media, sede Regional Tartagal y se encuentra en éste momento nuevamente como candidato a Director de esa institución el Sr. RICARDO LEONARDO BURGOS”, sostiene el escrito.

Desde la institución sostienen que es de “público conocimiento el accionar violento de éste hombre, ya que tiene denuncias por violencia de género y denuncias publicadas en redes sociales, las cuales por supuesto no deben ser tenidas en cuenta ya que las redes sociales no son lugar para hacer las denuncias y a los fines jurídicos no tienen ninguna relevancia, por supuesto y no por eso vamos a caer en el delito de calumnia e injuria. Pero si tiene denuncias por violencia de género, es por ello que solicitamos que éste señor no sea considerado ni elegido para el puesto de director”.

El comunicado de la Fundación defensora de los Derechos Humanos y especializada en la sensibilización, prevención y capacitación de la lucha contra la Trata y tráfico de personas, Violencia de género y abuso sexual en las infancias, lleva la firma de su presidenta Isabel Soria.

