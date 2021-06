Duhalde: “Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir”

A pocos meses de las próximas elecciones legislativas el ex presidente Eduardo Duhalde volvió a dar una polémica advertencia al asegurar que va “a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir” en el poder, porque consideró que “no tiene capacidad” para administrar el país.

El ex mandatario nacional cuestionó fuertemente la actual gestión del Frente de Todos y, si bien aún no confirmó su candidatura, anticipó que trabaja para construir una alternativa política en la que confluyan diferentes espacios.

“Hasta finales de este mes estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar pero la idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Yo sé que para la mayoría es una utopía, pero he hablado con todos los partidos, me falta hacerlo con el presidente del Partido Justicialista (Alberto Fernández), que no sé para qué es presidente si no se ocupa del partido. Hoy mismo le escribí que si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo que designe a otro compañero. Todavía no me respondió, espero que mañana lo haga”, explicó.

Durante una entrevista a distancia con Crónica TV, el dirigente peronista señaló que durante el kirchnerismo ha “sido un crítico muy severo” pero remarcó que “nunca” lo personalizó, aunque también aclaró que él “no podría estar (en una alianza) con Cristina Kirchner”, porque la vicepresidenta “no lo quiere a Perón”.

En esta línea, el ex jefe de Estado se manifestó en contra de la postura ideológica que tiene la titular del Senado, a la que consideró como “una persona que se cree de izquierda”, al tiempo que destacó que el PJ “es el gran movimiento del centro”.

“Nosotros entendemos a la sociedad argentina, que tampoco es de extrema izquierda o de extrema derecha. Entonces, yo voy a insistir, por lo menos, por este mes. Después, por supuesto, voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para hacerlo”, anunció.

Inmediatamente, los conductores del programa le preguntaron a qué se estaba refiriendo con esa advertencia, pero el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que estaba en el piso del canal y también participaba de la entrevista, lo defendió y sostuvo que el ex Presidente “fue clarito” con lo que dijo: “Estaba diciendo (que lo va a lograr por) los medios democráticos, que dan la posibilidad de ganar y perder”.

“Claro, ganando la elección quiero decir. Yo creo, sinceramente, que si no nos unimos los argentinos es muy difícil salir”, agregó Duhalde.

El ex mandatario ya generó polémica tiempo atrás cuando, en 2020, opinó que, dada la crisis económica y la situación en la que estaba la Argentina en ese momento por el coronavirus, era “ridículo pensar” que fueran a “haber elecciones” este año.

“La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ’30 y el ’83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando...”, lanzó en aquel entonces.

Luego, el ex jefe de Estado pidió perdón públicamente por esas declaraciones y aseguró que las mismas se debieron a comportamientos “psicóticos” momentáneos y “desenganches de la realidad” producto, justamente, a la pandemia.

No obstante, ratificó sus diferencias con Cristina Kirchner, a la que calificó como “la presidenta de la República”, y dudó que el peronismo vaya a permitir “el movimiento a la izquierda que pretende el Gobierno”.

“Porque parece que Alberto bajó de Sierra Maestra, y lo conozco a Alberto, es un gran amigo mío y yo no reniego de los amigos, pero lo que pretenden es una cosa que no tiene que ver con el peronismo, que es el gran movimiento del centro”, reiteró.