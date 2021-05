Elecciones provinciales: Marocco dice que la oposición es como “la gata flora”

“Cuando los consultás es porque consultás, y cuando no los consultás es porque no los consultás”, señaló el vicegobernador de la Provincia al respecto

El vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, defendió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras la decisión del mandatario de posponer las elecciones provinciales y afirmó que lo hizo “atendiendo la situación sanitaria”. “No es fácil, es como la gata flora, cuando consultás es porque consultás, y cuando no consultás es porque no consultás”, dijo respecto de la oposición.

En Hablemos de Política, por Aries, Antonio Marocco defendió la decisión que tomó el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, de posponer el acto eleccionario previsto para el 4 de julio.

“La decisión del gobernador de postergar la tomó atendiendo la situación sanitaria de la provincia. La situación ha mejorado a pesar de la segunda ola y el rebrote: hay más de 300 mil salteños ya vacunados; los hospitales cuentan con mejor posición con respecto a la pandemia que el año pasado; hemos incorporado personal médico y técnico; estamos en una situación mejor”, consideró Antonio Marocco, pero también dijo que esto no significa que se puede decir fehacientemente que Salta está en condiciones de hacer las elecciones tal día.

"Están suspendidas", afirmó Marocco al respecto de los comicios locales, pese a que el mandatario salteño solo informó vía redes sociales de determinación. “La decisión estará supeditada a no lesionar más a la sociedad. En aislamiento, distanciamiento y con cierres no hay provincia que aguante. Necesitamos la gente trabajando, los docentes trabajando y los chicos en la escuela. No es fácil, es como la gata flora, cuando los consultás es porque los consultás y cuando no los consultás es porque no los consultás”, concluyó.