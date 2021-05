Gladys Paredes, a favor de la postergación las elecciones: “No estaban dadas las condiciones”

Gladys Paredes, diputada provincial representante del departamento San Martín, afirmó que hay que aprender a convivir con el coronavirus hasta tener un remedio. “Tenemos la vacuna, pero es para que no nos enfermemos gravemente”. Además, se mostró a favor de la postergación de las elecciones que determinó el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz. "No estaban dadas las condiciones", dijo.

En Hablemos de Política, por Aries, Gladys Paredes aseguró que "vamos a tener que convivir con el virus por un buen tiempo". La doctora se mostró a favor de aumentar el número de testeos, para aislar a las personas que están contagiadas y evitar que el coronavirus se siga propagando. “El aumento de los casos se debe a que no se cumplen las normas. Si no entendemos esto, vamos a entrar y salir como lo hace el resto del mundo”, comentó. Además, indicó que hay avanzar rápido con la vacunación “para alcanzar el rebaño inmunológico”.

Por otro lado, destacó la decisión del gobernador, Gustavo Sáenz, de posponer las elecciones provinciales que estaban previstas para el 4 de julio. “No estaban dadas las condiciones para votar en julio. Hay que avanzar con la vacunación para tener la seguridad que la gente que se infecte no va a tener una enfermedad grave. Me alegré por esta noticia y por la noticia sobre la compra de vacunas”, finalizó.