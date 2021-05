Paro de colectivos: AMT apunta a la inequidad de subsidios entre el AMBA y el interior del país

El Presidente del organismo señaló que el paro de colectivos responde a que las empresas del interior no pueden pagar los acuerdos salariales alcanzados entre la UTA y las empresas en Buenos Aires; y es que, advirtió, Nación envía menos subsidios para sostener los sistemas de transporte provinciales.

Finalmente se concretó el paro de la UTA previsto para la fecha y que se extenderá por 48 horas. El motivo, se esgrimió, el incumplimiento en el interior del país de la pauta salarial acordada entre el sindicato y la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP) en Buenos Aires.

“El trato en materia de subsidios es desigual entre el AMBA y el interior del país”, sostuvo ante la consulta Marcelo Ferraris, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Explicó que, justamente, las negociaciones salariales entre la UTA y la FATAP se hacen en el marco referencial del AMBA y que, en definitiva, luego las provincias “tienen que ver” cómo cubren los acuerdo alcanzados. El problema radica – apuntó – en que los subsidios enviados por Nación para el centro del país son diametralmente superiores a los que envía para el interior.

“Nosotros entendemos que ha llegado el momento de sentarse y discutir el reparto de los subsidios porque actualmente es inequitativo”, disparó el funcionario provincial.

En tanto, detalló que Nación define el desembolso de dinero – en teoría – tomando algunos datos del sistema como la cantidad de coches y de pasajeros. Estos datos, indicó, son enviados por las jurisdicciones provinciales – “si no lo hacen después los fondos no llegan”, resaltó – pero, curiosamente, esa erogación no sufre modificaciones a lo largo de todo el año. Mientras, advirtió, el AMBA ha sido beneficiada con distintos incrementos en los subsidios periódicamente.

“Las provincias comienzan con un presupuesto a principios de año y lo terminan con el mismo monto”, sostuvo Ferraris y concluyó: “De aquí en adelante, es complejo para las empresas. A nivel nacional llegan un acuerdo UTA y FATAP y dejan libradas a las provincias a negociaciones difíciles porque la realidad de las empresas en el interior es destina a las del AMBA”.