Alberto Fernández eligió a Gregorio Dalbón para denunciar a Patricia Bullrich

“Alberto Fernández contra Patricia Bullrich”, así dirá la carátula de la causa que opone al presidente de la Nación con la presidenta del Pro, el principal partido opositor. Luego de que el jefe de Estado anunciara que denunciará legalmente a la exministra de Seguridad por daños y perjuicios, LA NACION habló con el abogado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón. “No vamos a acordar con Bullrich. Esto va a una demanda directa”, señaló el letrado.

El domingo, en una entrevista con LN+, Bullrich acusó al extitular del Ministerio de Salud Ginés González García de pedir “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo con Pfizer por vacunas contra el coronavirus: “Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”.

Ante eso, Fernández respondió vía Twitter: “He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.

En diálogo con LA NACION, Dalbón consideró: “Nosotros no estamos diciendo que haya un delito, bajo ningún punto de vista. Simplemente, me contrató el Presidente para iniciar una causa de daños y perjuicios ante la difamación perpetuada por Patricia Bullrich en relación al Gobierno y a la firma Pfizer”.

Según explicó, se trata de “un juicio civil por la difamación al honor”. “La señora Bullrich ha difamado no solamente a Alberto Fernández, sino a todo un gobierno que está trabajando para llevar a cabo una lucha sanitaria contra la pandemia”, añadió, e insistió en que será la Justicia quien dirima el conflicto.

Si bien este letrado -que también defiende a Cristina Kirchner- no dio detalles sobre cómo fue que el mandatario lo contrató, reconoció: “Para mí es un honor, habiendo tantos abogados, ser el abogado del Presidente y de la vicepresidenta de la Nación”. Y contó: “Por orden del Presidente, el resarcimiento que se obtenga será donado íntegramente al Instituto Malbrán; no así mis honorarios”.

En este caso, si la Justicia falla a su favor, la condena a la presidenta del Pro -dijo Dalbón- “será a retractarse de lo que dijo y publicarlo en los medios que vuestra señoría, al momento de dictar sentencia, estime pertinentes”. Tal como detalló, podría retractarse o leer la condena, lo cual posiblemente deba hacerse en LN+ (dado que fue en dicho canal donde hizo la acusación) y en algún otro medio, si así lo disponen.

El letrado añadió que también habría un resarcimiento económico. Sobre este punto, declaró: “Esperamos que sea acorde al daño causado porque es una cuestión de una gravedad institucional muy grande difamar a un Gobierno en una pandemia de la manera en que lo hizo y, además, con la desmentida de la firma Pfizer, que posiblemente también sea citado al juicio”. Y, al hablar sobre la respuesta del laboratorio, sostuvo: “Al desmentirla, su defensa posiblemente sea casi nula”.

Para él, entonces, la Justicia debe evaluar “quién es la persona que hizo la difamación y qué representa esa persona”. “Es la presidenta del partido del Pro, en algún momento, el propio partido tendrá que analizar, puertas adentro, si ella habla en nombre propio o lo hace en nombre del partido”, analizó.

-Patricia Bullrich dijo que el comunicado de Pfizer no anula sus dichos, ¿es así?

-Mejor aún que ella ratifique sus dichos, porque su ratificación es un hecho nuevo que agrava aún más la situación judicial y va a ser justipreciado por el juez que toque en sorteo y, al momento de dictar sentencia, se tendrá en cuenta.

-¿Qué podría pasar si no se retracta en los medios?

-Implicaría el delito de desobediencia y ya entraríamos en el derecho penal. Si no puede pagar la indemnización se le ejecutarán sus bienes y si no quiere retractarse frente al medio en el que difamó se pueden hacer dos cosas: o nosotros publicar la condena de la sentencia entera en los diarios de mayor tirada, como LA NACION, y cargárselo a su cuenta para después hacer un nuevo juicio y que ella lo abone; o la denuncia por desobediencia, que es un delito que se pena con la prisión.

-Ginés González García también dijo que la denunciará, ¿entra todo en la misma causa?

-No, él tiene su propio daño, y es una cuestión suya personal. Lo de Ginés es tema de Ginés. La verdad es que no seguí su tema, sí el de Alberto porque fue quien me contrató. Lo que haga Ginés es una cuestión de índole personal, es una persona que fue parte del Gobierno y que hoy no lo es. Hará lo que crea conveniente.

Tras remarcar que “todos somos iguales ante la ley”, Dalbón explicó cómo será el paso a paso de la causa: “Primero habrá una mediación donde se trata de ratificar o rectificar lo que dijo. Evidentemente, Bullrich, al hacer el tuit que hizo, seguramente también querrá ir a juicio. Luego, nos encontraremos en Tribunales y el juez decidirá si el gobierno argentino y Alberto Fernández fueron difamados o no. Habrá que citar a Pfizer también”.

-¿En este caso, se oponen judicialmente el Gobierno y Bullrich, o Fernández y Bullrich?

-La clasificación va a ser “daños y perjuicios” y los autos, lo que se llama vulgarmente “la carátula”, es Alberto Fernández contra Patricia Bullrich. Obviamente, Alberto Fernández representa al Gobierno, que fue difamado, y Patricia Bullrich a la oposición, que difamó.