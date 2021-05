Piden que el Gobernador de certezas sobre la fecha de las elecciones

“Es impactante para el país y para Salta, 35.543 nuevos contagiados, 745 muertos a nivel nacional y en la Provincia 448 nuevos casos y tres muertos”, dijo Godoy y relativizó luego la importancia de la renuncia sobre los actuales funcionarios que se inscribieron como candidatos para las próximas elecciones.

“No me importa si renuncian o no. El acto de certeza lo tiene que dar el gobernador, no podemos seguir diciendo que el día 4 de julio son las elecciones”, dijo Godoy.

Además, el legislador capitalino consideró una burla que el presidente del COE haya explicado en una radio cómo deben hacer la campaña.

“Me pareció increíble, creo que primero que todo debemos preocuparnos de la población en general y de qué está pasando en Argentina”, dijo Godoy y agregó que en el ámbito de la Educación “la docencia en general está rumbo a saber que en la permanencia de las clases no es tan cierto que no hay tanto peligro”.

Finalmente, planteó que esta situación “se resuelve con un gobernador dando las certezas necesarias” y que “no es cierto que estamos en semáforo amarillo en Salta sino que estamos en rojo, con casos muy lamentables en el Valle de Lerma”.