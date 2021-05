Conmebol no le permitió a River sumar arqueros y deberá atajar un jugador de campo

River será protagonista de un suceso impensado en la Copa Libertadores: deberá disputar el próximo partido con un futbolista de campo en el arco. Esta situación se confirmó luego de conocerse que la Conmebol rechazó el pedido que realizó el club de incluir en la lista de buena fe a dos arqueros juveniles con el objetivo de cubrir las cuatro bajas por coronavirus de los guardametas que había habilitado para el torneo.

Finalmente, el ente le informó al Millonario por correo electrónico (ingresó a la cuenta del club a las 15.28) que decidió no darle el visto bueno al requerimiento que había elevado la dirigencia durante el lunes por la noche. La Comisión Directiva no se sorprendió porque las relaciones con el ente que regula el fútbol sudamericano desde hace rato están en crisis. Frente a este contexto, Marcelo Gallardo deberá apelar a uno de los futbolistas de campo que le quedan habilitados para este torneo y utilizarlo en la posición del arquero en el duelo de este miércoles desde las 21.00 ante Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio Monumental.

A priori, las opciones para ir debajo de los tres palos serían Milton Casco, Jonatan Maidana, Tomás Lecanda y Jorge Carrascal. La alternativa es Enzo Pérez, quien está lesionado, pero junto a Javier Pinola se puso a disposición del entrenador.

De los 32 nombres que Gallardo colocó en la lista de buena fe para la Libertadores, 20 de ellos están aislados por tener coronavirus: Matías Suárez, Franco Armani, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Enrique Bologna, Franco Petroli, Germán Lux, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya y Federico Girotti.

En este contexto, el Muñeco deberá armar un equipo con los diez que tiene a disposición: Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Felipe Peña Biafore, José Paradela, Julián Álvarez, Agustín Fontana y los ya mencionados Casco, Lecanda, Maidana y Carrascal. Si Pinola (aún no tiene el alta médica) y Pérez son considerados aptos, la nómina llegaría a 12.

El Muñeco había colocado en la nómina inicial a Armani, Bologna, Lux y Petroli como opciones de arqueros para la Copa, pero todos ellos quedaron aislados el sábado tras dar positivo de coronavirus en los testeos. El club elevó un pedido apoyándose en el punto 3.7.5.12 del reglamento del torneo donde se habla de la “sustitución de arquero”. En base a ese apartado, buscó que Conmebol permitiera anexar a la lista los apellidos de Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez, porteros de las juveniles.

Justificándose con que el Millonario utilizó 32 de los 50 cupos disponibles en la lista de buena fe, y en que el caso de COVID-19 no encuadra en el rótulo de “lesión grave”, la Junta Médica de la Conmebol optó por negarse a la petición. El antecedente fresco sobre un tema de similares características ocurrió con Atlético Paranaense en 2020 justo en la previa de un duelo ante River: tuvo un brote de coronavirus y sólo le quedó un arquero disponible, por lo que debió salir a la cancha sin recambio. Sin embargo, hay una diferencia sustancial en este tema ya que los brasileños sí tenían al menos una opción para colocar debajo de los tres palos.

Mientras se esperaba por la determinación del organismo con sede en Asunción, el presidente de River Rodolfo D’Onofrio ya había adelantado que River se presentaría a jugar el partido independientemente si le daban el ok para sumar a los arqueros o no. “Hasta con 7 jugadores tenemos que ir a jugar. Y si no nos presentamos habrá sanciones. En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron. Si no nos dejan, jugará un jugador de campo. Ayer hicimos la nota para sustituir a dos arqueros de la lista para no hacer algo tan ridículo. ¿Imagínense poner a Casco de arquero?”, había mencionado por entonces la máxima autoridad del club.

Cabe destacar que el DT se refirió a este escenario luego de caer por penales ante Boca en la Copa de la Liga. “No soy quien para decir qué es justo y qué no. Lo que sé es que estamos en una pandemia donde claramente la Conmebol nos ha dado la posibilidad de sumar 50 jugador profesionales, que no hay y que tenés que rellenar con amateurs que no son profesionales. La verdad no tenía mucho sentido, y sabíamos que nos podía tocar como nos tocó ahora lamentablemente a diez días para el final del semestre. Nos queda que se recuperen bien los chicos, que tengan buena salud y que puedan volver bien. Eso es lo más importante. A quién le importa cómo voy a armar el equipo, a mí lo que me importa es que se repongan bien los chicos”, dijo el Muñeco en la Bombonera.

Mientras River se prepara para resolver cómo hará para disputar este encuentro contra Independiente Santa Fe, las miradas estarán puestas también en lo que pueda ocurrir el próximo martes 25 de mayo contra Fluminense de Brasil en el Monumental en el último duelo de la fase de grupos. El combinado de Núñez, por ahora, está segundo con seis puntos, a dos del líder Fluminense. Junior de Barranquilla cuenta con tres unidades y Santa Fe, con dos.