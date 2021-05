"No tengo dudas que tenemos el mejor equipo del país", dijo Juan Román Riquelme

"Por supuesto que queremos jugar mejor pero el clásico se gana. River no pateó al arco. Nuestra estrella, nuestro capitán Carlos Tevez tuvo situaciones y no las pudimos convertir. Nuestro arquero no se exigió porque ellos no patearon al arco. Fue merecido pasar", estimó el ídolo de Boca Juniors.