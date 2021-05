Marcelo Tinelli se toma licencia como presidente de San Lorenzo

Marcelo Tinelli, conductor de televisión y presidente de San Lorenzo hace un año y medio, se tomará una licencia en su cargo en el club, donde el primer equipo de fútbol viene teniendo malos resultados y se quedó afuera de la Copa de la Liga Profesional (LPF), la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Sudamericana.

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron", escribió Tinelli en un mensaje desde sus redes sociales.

"Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, expresó en el comunicado que publicó en su perfil oficial de Twitter.

“En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto. Sin embargo, soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado"

Tinelli, que además es presidente de la Liga Profesional de Fútbol y vicepresidente de la AFA, será sustituido en San Lorenzo por el vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor.

"Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos”, admitió el 'Cabezón', que el lunes volverá a la pantalla con su clásico programa ShowMatch, por Canal 13.