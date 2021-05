Juez se manifiesta a favor de establecer una edad mínima para integrar la Corte de Justicia en Salta

Por Aries, Domínguez destacó la participación de cuatro gobernadores constitucionales vivos, sobre todo en un debate para analizar la constitución y su eventual reforma en el marco de unas Jornadas organizadas por la Escuela del Ministerio Público de Salta.

Señaló que en el panel de los mandatarios se encontraban dos exgobernadores que no reformaron la constitución, en referencia a Hernán Cornejo y Juan Manuel Urtubey; uno que la reformó dos veces, Juan Carlos Romero; y otro que en cuyo mandato se puede dar, por Gustavo Sáenz.

Domínguez recordó que cuando Sáenz fue Senador provincial por Capital, había propuesta una reforma más amplia, la cual había sido estudiada por el magistrado, pero no tuvo tratamiento legislativo.

El juez evitó pronunciar opinión alguna sobre sobre lo que sería el mandato de los jueces de la Corte de Justicia.

Sin embargo, reconoció que existen diferentes propuestas al respecto, como la elevada por el Colegio de Abogados que planteaba la creación de un órgano asesor, mientras otros se manifestaron a favor de la continuidad del régimen actual.

Al mismo tiempo, el Magistrado consideró que sería convenientes establecer una edad mínima para llegar al Alto Tribunal de Justicia de la provincia.

En este sentido, precisa que la cuestión no radica sobre el mandato de los jueces sino de “cuál es la misión que le ha deparado a sociedad para nosotros”.

“El juez debe tener convicciones y saber que es un órgano contrapoder. Por eso es que yo ayer señalaba, respecto a una sentencia de una Corte Suprema de Justicia de la Nación no pueden suceder opiniones que descalifiquen su pronunciamiento. Es algo que en lo personal no me parece adecuado”, finalizó.