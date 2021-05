“En Control Comercial son todos de riesgo para trabajar pero no para ir a pescar”

Susana, una comerciante céntrica, aseguró que no hay Inspectores del organismo comunal controlando la presencia de manteros en las peatonales. De hecho, señaló, el tan mentado censo que realiza la Municipalidad sobre este sector presenta graves deficiencias.

Como un principio de solución a la problemática del comercio ilegal en el centro de la ciudad, la Municipalidad implementó un censo de manteros con la intención de conocer la realidad de las familias que se desempeñan en este trabajo. Sin embargo, la tarea de la comuna presenta marcadas deficiencias; así lo señalan comerciantes de la zona.

“Estaban censando a una señora mayor que está sentada en una silla vendiendo las pocas cosas que tiene; ella no molesta, está a 3 cuadras de la peatonal”, relató – por Aries – Susana, dueña de un local céntrico.

En tanto, apuntó que desde la propia Municipalidad dan aviso a los manteros sobre los cuadrantes donde se realizará el recuento, por lo que los datos que pueden llegar a obtener distan mucho de ser la realidad que por allí se vive.

“¿Por qué no vienen a las 21 para hacer esta tarea? Ahí van a saber quiénes son manteros y quiénes no”, advirtió la mujer y aseguró que, si bien la comuna anunció con bombos y platillos haber encontrado una vía de solución a la problemática, hasta el momento nada cambió para ellos; “¿a quién debemos recurrir?”, cuestionó.

Para la mercante, actualmente los manteros les han ganado la pulseada por el centro de la ciudad ya que han montado “locales a cielo abierto”. Gran parte de la responsabilidad de que así suceda, indicó, es de la Municipalidad.

“Ayer salí a las 19 a caminar y ya estaban los manteros; la policía también estaba y no les decía nada; no había ni un Inspector de Control. Recién llamé a las oficinas de esta dependencia y no atiende nadie; son todos personas de riesgo pero después uno los ve en la Balcarce y yendo a pescar”, concluyó Susana.