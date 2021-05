Gimnasia empató ante el puntero

Deportes 03 de mayo de 2021

Gimnasia y Tiro no pudo ganar frente a Chaco For Ever, era lo indicado porque jugaba como local en el Gigante del Norte, pero se tuvo que conformar con un empate, duro empate por 1 a 1, válido por la cuarta fecha de la zona 2 del Federal A.