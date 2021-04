COVID-19: Pablo López dice que las clases presenciales no se pueden garantizar en Salta

Pablo López, el histórico dirigente del Partido Obrero, encabezó un acto por el Día del Trabajador, donde opinó acerca de la situación epidemiológica y los efectos que tiene en Salta. El diputado nacional mandato cumplido consideró que “las clases presenciales no se pueden garantizar en Salta”.

En Halemos de Política, López dijo que “hay una agudización de la crisis y tanto el Gobierno nacional como el provincial están priorizando el ajuste y el acuerdo con el FMI, en detrimento de la población”. Según el dirigente, por este motivo, no se toman medidas efectivas ante la pandemia, “como reforzar el presupuesto de Salud; pasar a planta permanente a trabajadores precarizados y de reforzar las unidades de terapia intensiva. Todo lo contrario, hay un ajuste”.

Asimismo, sostuvo que no hay una disposición de recursos para aquellas personas que se ven impedidas de poder trabajar, producto de las restricciones y aseguró que “seguramente se van a tomar más medidas de este tipo”.

“NO HAY NINGUNA CONDICIÓN PARA MANTENER LA PRESENCIALIDAD”

Por otro lado, Pablo López opinó sobre las clases presenciales y criticó al Gobierno provincial, porque “obliga a una presencialidad cuando está comprobado que los jóvenes y los niños se contagian un 50% más que el resto de la población”.

“No hay ninguna medida para garantizar que esos contagios no se den, los docentes no están vacunados, no hay ordenanzas, hay muchos que han pedido licencias por ser paciente de riesgo y no se lo han otorgado. Hay múltiples situaciones que muestran que no hay ninguna condición para mantener la presencialidad”, sentenció.