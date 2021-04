Independiente busca un nuevo triunfo en la Sudamericana ante City Torque

Independiente, que debutó en el certamen con un convincente triunfo de visitante frente a Guabirá de Bolivia, será local este miércoles ante Montevideo City Torque de Uruguay, en un partido por el Grupo G de la Copa Sudamericana de fútbol.

El partido se jugará en el estadio Libertadores de América, desde las 19.15, con el arbitraje del peruano Kevin Ortega y será televisado por TNT Sports. Por el mismo grupo, anoche jugarán en Brasil el local Bahía goleó 5 a 0 a Guabirá de Bolivia.

Fue bueno el comienzo de Independiente en la Sudamericana la semana pasada ante Guabirá, con un claro triunfo por 3 a 0, y con una notable actuación del delantero Jonathan Herrera, ex Deportivo Español, Deportivo Riestra, Ferro y San Lorenzo.

Con Julio César Falcioni como entrenador, quien volverá a estar en el banco de suplentes recuperado su contagio de coronavirus, el equipo de Avellaneda cumple una decorosa campaña si se toma en cuenta que es un equipo con escasas figuras a causa de su mal momento económico.

Montevideo City Torque, fundado en diciembre de 2017, tiene su sede en el barrio montevideano de Punta Carretas y juega de local en el Estadio Charrúa. El el debut empató de local 1 a 1 ante Bahía.

El entrenador de Montevideo City Torque es el argentino Pablo Marini (ex DT de Newell's, San Martín de San Juan, Unión) y cuanta con los argentinos Gustavo Del Prete (ex Cipolletti y con divisiones inferiores en Independiente) y Natanael Guzmán (de 20 años, ex Cañuelas).