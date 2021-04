Advierten a los compradores verificar si los terrenos tienen factibilidad de servicios

Por Aries, Jurado sostuvo que este trámite se puede realizar ingresando a la página web de Aguas del Norte y de esa manera evitarse el mal momento de comenzar a vivir en un lugar y descubrir que no cuentan con los servicios como corresponde.

Explicó que al ingresar al sitio de internet, la persona que va a realizar una compra puede consultar con el nombre del loteo si la empresa realiza tramite, otorgar un número de matrícula para saber si hay gestión y en qué estado se encuentra.

“Sirve para que cuando ya quieren ir a vivir ahí se dan con sorpresa que la red de agua no está, que la red de cloaca no está, que no pueden hacer la conexión, que ellos no sabía”, sostuvo.

Finalizó recordando que hay una ley que establece que los lotes deben venderse con servicios.