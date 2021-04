Señalan que la persecución del senador D’Auría a la diputada Lanocci fue tras pedir dos AP

Cabe recordar que en 2019, Emma Lanocci asumió como diputada en reemplazo de Héctor D’Auría, quien en 2017 había sido electo como diputado y luego en 2019 como senador provincial, por lo que renunció a su banca en Diputados.

Fue en ese contexto que Lanocci contó sobre la persecución política de la que fue destinataria.

“Fue el primer día del juramento mío que me pedía que le dejara dos AP, yo la verdad que no entendía y me parecía que no era correcto si él se iba al Senado que se lleve dos AP de la Cámara de Diputados, y como yo tenía que firmar le dije que no y ahí comienza todo el daño”, declaró la legisladora.

Agregó que tras esos hechos, sobrevinieron “persecución, escraches” y “todas las demás cosas” que tuvo que “sufrir desde entonces hasta ahora”.