Gimnasia es puntero

A continuación te dejamos los resultados, la tabla de posiciones que tiene al “albo” como uno de los líderes, y la próxima fecha de la Zona B.



Torneo Federal A 2021



Zona B



Fecha N° 2 – Resultados



Domingo 18 abril de 2021



Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) 3 vs. Central Norte (Capital, Salta) 3

Goles: 21’ PT Fabricio Reyes (CN), 31’ PT Brian Parada (JU), 32’ PT Diego Magno (CN), 17’ ST Juan Pereyra (JU), 29’ Juan Pereyra (JU), 32’ Diego Magno de penal (CN).



Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) 0 vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) 1

Gol: 5’ ST Agustín Favre (GYE)



Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) 2 vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) 2

Goles: 12’ PT Brian Camisassa (SB), 43’ PT Brian Camisassa (SB), 32’ ST Raúl Albornoz (DB), 40’ ST Franco Coronel (DB)



Boca Unidos (Capital, Corrientes) 1 vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) 1

Goles: 34’ ST Francisco Esteche (BU), 47’ ST Enzo Bruno (CFE)



Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) 2 vs. Crucero del Norte (Posadas, Misiones) 0

Goles: 5’ PT Walter Busse (GyT), 22’ ST Ivo Cháves (GyT)



Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) 0 vs.

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) 0



Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe) 0 vs. Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) 0



Libre: Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)



Próxima fecha



Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe)



Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) vs. Boca Unidos (Capital, Corrientes)



Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos)



Central Norte (Capital, Salta) vs. Gimnasia y Tiro (Capital, Salta)



Crucero del Norte (Posadas, Misiones) vs. Club Sarmiento (Resistencia, Chaco)



Club Unión (Súnchales, Santa Fe) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba)



Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)



Libre: Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aire