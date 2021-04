Sáenz pidió hacer público los nombres de quienes organicen fiestas clandestinas

Anoche, el gobernador Gustavo Sáenz celebró su cumpleaños con una transmisión de Facebook Live y, en la oportunidad, aprovechó para referirse a varios temas de actualidad en la provincia, tal el caso de las fiestas clandestinas.

Cabe recordar que, solo en el último mes, las fuerzas de seguridad clausuraron 100 de estos encuentros en distintos puntos del territorio salteño.

“Cuando hay fiestas clandestinas, no se publica ni el nombre del que organiza, en cambio, cuando hay un chico que roba una gallina, todos conocemos el nombre. Bueno, deberíamos ponerlo; estas personas exponen la vida de mucha gente, pero resulta que pagan la multa, salen y nadie sabe quiénes son”, sostuvo Sáenz respecto a esta problemática.

Explicó que, mientras esto sucede, los equipos de Salud y Seguridad se exponen diariamente para cuidar al resto de los salteños y que, de hecho, puede notarse un hartazgo en estos trabajadores en cuanto al palpable relajamiento de la sociedad.

“Ven que a la gente no lo importa; nosotros estamos día a día contando camas, viendo la cantidad de respiradores que tenemos y de personal”, señaló el mandatario.

Asimismo, aseguró el Gobernador que cuando hay restricciones se pierden libertades, pero que cuando estas libertades llegan llevan consigo una carga mayor de responsabilidad.

“Desde el Gobierno escuchamos a todos, pero hay un bien que debemos cuidar que es la vida de los salteños y eso no se negocia”, sostuvo Sáenz y exhortó a los ciudadanos a demostrar compromiso con el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. “Si no nos cuidamos, va a ser muy difícil salir”, completó.

Finalizando, el Gobernador echó por tierra la posibilidad de que la Provincia pueda acceder a la compra de vacunas y llamó a no generar falsas expectativas al respecto.

“Hablamos de esto con los gobernadores y la verdad que la posibilidad no existe. Estuve con funcionarios de Rusia y Estados Unidos y no hay forma”, indicó el mandatario salteño y advirtió que las vacunas “son un bien escaso”. “Tengamos en cuenta que la producción no alcanza para cubrir los encargos que ya están pagados; incluso Argentina pagó una gran cantidad de vacunas y esperamos que lleguen lo antes posible”, concluyó.