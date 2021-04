Causa del Registro Civil: Volvieron a detener a uno de “Los Intocables”

En este caso se trata de cobrador de estacionamiento medido, quien está señalado por captar en la vía pública a un número indeterminado de personas a quienes les cobraban para que a través de funcionarios del Registro del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en calle Almirante Brown Nº 160, se realice el trámite de obtención de actas de ese organismo.

La decisión del Juzgado de Garantías 2 responde a la solicitud del Ministerio Público Fiscal,

En la resolución se valoró que el imputado habría violado la medida sustitutiva impuesta por el juzgado, que consistía en la prohibición de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona con cualquier persona involucrada en la causa.

En la resolución, el juez rechazó por falta de fundamentación en la normativa legal aplicable, la revocación de la detención domiciliaria de los otros tres imputados en la causa que son empleados del Registro Civil, respecto de los cuales no existe ninguna denuncia ni elemento objetivo que permita extender la situación del imputado M. G. R., para inferir, al menos con probabilidad, que hubieran incumplido la orden judicial respectiva. Destacó que, hasta tanto no obre sentencia condenatoria firme, rige el principio de inocencia, que está vedado realizar interpretaciones extensivas o analógicas en contra de los imputados (artículo 1, incisos c, d, e y f del Código Procesal Penal) y se pasaría de un derecho penal del acto a uno del autor.