Nuevo podio para Olmedo

Jere arrancó la actividad oficial en pista el día viernes con los entrenamientos en los que se ubicó en puesto 11 y 7 respectivamente. El sábado a la mañana terminó con el último de ellos, en el que el se posicionó 7mo.

Pese a la inclemencias climáticas que asecharon durante toda la jornada sabatina Olmedo mostró supremacía en la clasificación y quedó 2do con con un registro de tiempo de (01:43.066).

El domingo arranco muy bien para Olmedo, quien gano la segunda serie.

En horas del mediodía el semáforo se puso en verde, para dar comienzo a la quinta final del año, en la que hubo unos toques bastantes polémicos entre el salteño y el piloto bonaerense Marcos Quijada. Tanto fue así que la maniobra de la alegada quedó bajo análisis por parte del comisariato deportivo, quienes luego resolvieron apercibirlos a ambos.

Pese a esta situación, Olmedo, se quedó con la posición de privilegio e iba ganando prácticamente toa la competencia, pero sobre el final y faltando 3 vueltas para la bandera a cuadros, el de Rosario de la Frontera agarra el barro que había en el curvo le desestabiliza el auto y terminando perdiendo dos posiciones. De esta manera, Jere queda en el tercer puesto y se sube por 5ta vez consecutiva al podio.

Con este resultado Olmedo continúa puntero del campeonato con 205,5 puntos.

Al respecto de esto Jere, expresó: “Fue una carrera muy difícil, no solo por el clima sino también por la condición de pista, que estaba muy sucia.

En cuanto al choque de la largada, para mi se dio porque venía un poco más adelante Marcos, se tocan las ruedas y en ese momento se nos escapa el volante de las manos. Pero bueno pienso que nada fue intencional por ninguno de los dos lado si.

Gane casi toda la carrera, faltando 3vueltas para el final me pasan y eso se debe a que como te decía: la pista iba cambiando todas las vueltas y justo en el curvón se veía como si hubieran chocado, ya que había mucho barro y pedazo de trompa también, entonces al pasar fui el que lo agarro primero y me quedaron las gomas sucias para frenar, me pase un poco de ahí quede mal parado y eso hace que tanto Quijada como Azar me superen.

Pido disculpas al equipo y a los sponsors, por no haber podido ganar la carrera que tanto queríamos.”

Jeremías, se mostró agradecido con su equipo y manifestó: “Quiero agradecer de manera especial, cómo siempre digo: a todo mi equipo, a los sponsors de siempre y a los que se fueron sumando, a mi familia y amigos por su apoyo y cariño.”

La próxima fecha será el 2 de Mayo en circuito a confirmar.