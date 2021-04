Desbaratan siete fiestas clandestinas pese a las nuevas restricciones del COE

En las últimas horas se concretaron 2.967 controles de seguridad sanitaria en barrios, accesos a las distintas localidades y locales comerciales. Hubo patrullajes en todas las jurisdicciones.

Se detectaron 816 incumplimientos a las medidas sanitarias preventivas y se labraron las actas de infracción correspondiente. El 51% fueron por no usar tapaboca obligatorio y el 31 % por circular entre la 1 am y las 6 am. Desde ayer rige el nuevo horario de circulación informado por el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia.

También se supervisó el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en locales comerciales y gastronómicos, 14 incumplieron con la normativa y fueron infraccionados. Además hubo 4 clausuras. En este contexto se clausuraron 7 fiestas clandestinas 2 en Orán y 5 en Tartagal. En todos los casos se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Cabe destacar que en 393 días de Emergencia Sanitaria la Policía de Salta realizó 815. 658 procedimientos de seguridad sanitaria, el 39% de operativos corresponden al año 2.021. Entre otras acciones policías de las distintas localidades realizan trabajos de concientización, en distintos barrios y espacios de recreación, sobre las medidas de protección sanitaria y la vital importancia de cumplirlas en todos los ámbitos.