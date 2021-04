Vuelven a subastar el Audi blindado que usó Cristina y no pudo venderse en 2020: bajó su precio 40 por ciento

El auto presidencial que usó Cristina Kirchner durante su primer mandato y parte del segundo volverá a ser subastado. Se trata de un A8 4.2 FSI Quattro producido en 2007 y con el dominio radicado en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que no es la primera vez que el Audi está a la venta. De hecho se había subastado en diciembre de 2020 pero el lote concluyó sin ofertas. En ese entonces, el vehículo se había ofertado en $2.800.000 como base, pero con el correr de los días y ante la ausencia de ofertas lo bajaron a 2.275.000, también sin éxito.

Ahora se lanzó a subasta por un precio base de $1.300.000, un 42% menos que el año pasado. Hay tiempo para ofertar hasta el próximo viernes 9 de abril a las 11:07 de la mañana.

Luego de la subasta vacante, la unidad volvió a la flota de Volkswagen Argentina, compañía a la que pertenece.

Los interesados en el modelo deben ingresar al sitio de la firma NarvaezBid, registrarse como usuario y realizar un depósito cercano a los $30 mil. Recién entonces podrán ofertar.

Si alguien envía el depósito y no consigue llevarse el auto, se le reintegra el dinero. Y al que lo gane, se le descuenta del precio final.

La descripción del Audi presidencial de Cristina Kirchner

Pintura: regular

Paragolpes delantero: raspado

Paragolpes trasero: raspado

Parabrisas: bien

Faros delanteros: opacos

Faros traseros: bien

Interior: desarmado y con faltantes

Tapizados: manchados

Tablero: desarmado y con faltantes

Motor: no arranca, con posibles faltantes

Batería: sin carga

Caja de velocidades: sin probar, con posibles faltantes

Transmisión: tiene

Tren delantero: tiene

Tren trasero: tiene

Neumáticos: regular

Aire acondicionado: sí

Dirección hidráulica: sí

Cierre centralizado: sí

Llave: sí

Estéreo: sí

Neumático de auxilio: sí

Criquet: no

Llave de rueda: no

Número de motor: BVJ010766

Número de chasis: WAUMV44E17N019523

Radicación: Tigre, provincia de Buenos Aires

Observaciones: en el estado en el que se encuentra y exhibe

Capot trabado