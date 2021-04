Sansone: “Es duro quedarse sin trabajo, pero le pasó a mucha gente durante la pandemia”

Desde principios de la semana pasada, ocho trabajadores del Ballet Clásico de la Provincia denuncian haber sido despedidos como consecuencia de la persecución laboral que se ejerce desde la Secretaría de Cultura; y es que, informaron, venían luchando desde meses atrás por modificaciones respecto a los concursos. Su intención – señalaron – era que se aplicara la evaluación por desempeño para revalidar los cargos, tal como ocurre en muchas compañías del mundo.

Además, desde la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza advirtieron que, en sí, el mencionado concurso no contó con veedores de ATE y UPCN – algo establecido por ley – así como tampoco se cumplieron con los protocolos sanitarios en vigencia.

“El concurso se hizo como se tenía que hacer, se tenía que hacer el año pasado pero se les dio prorroga por la pandemia; a los dos años de contrato se cae y se entra a otro concurso”, indicó – por Aries – Sabrina Sansone, secretaria de Cultura de la Provincia y añadió: “Entendemos que es duro quedarse sin trabajo pero las cosas se han hecho bajo las reglas”.

Destacó, en este sentido, que la instancia fue “limpia” y sin “cosas raras”.

En tanto, sobre las denuncias de persecución laboral esgrimidas por los trabajadores, la funcionaria negó rotundamente tal situación y señaló que las acusaciones se deben a que “es duro quedarse sin trabajo”, pero que ello “le pasó a mucha gente durante la pandemia”.

No obstante, aseguró que si alguien se siente perseguida es ella.

“Yo no me considero victima de nada, pero ustedes saben que muchos medios y muchas personas me persiguen un mantón. Será porque soy mujer o porque hago y siempre estoy en movimiento, o porque le doy pelea y no tengo nada que ocultar”, sostuvo finalizando.