“Espero que Sáenz no mienta en su discurso de la Asamblea Legislativa”

“Espero que Sáenz no mienta cuando de su discurso ante la Asamblea Legislativa, ya ha pasado un tiempo prudencial y todavía no podemos ver cuál es el plan de Gobierno que tiene, hacia donde va Salta y está a la luz porque no ha habido políticas públicas implementadas”, dijo el legislador y agregó que lo que se aplicó en el norte provincial fueron programas nacionales.

Además, Hernández Berni recordó que cuando el Gobernador visitó el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, dijo que iba a cambiar su historia y eso no ocurrió porque designó a un gerente que no hizo las cosas bien, lo propio pasó con la exministra de Salud, por lo que consideró que el Gobierno “siempre va detrás de los problemas y nunca adelante, como con las listas incompletas de vacunados VIP”.

Por otra parte, el legislador del Frente de Todos habló sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales indicando que el Gobernador justificó tal decisión en cuestiones económicas y sanitarias, pero “llama a elección en el momento más complicado de la pandemia y el costo va a superar los 1000 millones de pesos”.

“Hubo un tirón de orejas de parte del Presidente cuando se enteró del adelantamiento de las elecciones de Salta”, indicó el diputado de San Martín y agregó que con las elecciones en un momento sanitario complejo, pueden terminar restringiendo derechos civiles y políticos fundamentales como el de elegir y el de ser elegido.