Olmedo sigue líder en el TC Moura

Jere arrancó la actividad oficial en pista el día viernes con los dos entrenamientos en los que se ubicó 2do en ambos.

El sábado la clasificación se llevó a cabo bajo un clima bastante inestable, que tuvo como protagonista a la lluvia. En tanto el

Piloto salteño, no pudo cerrar una vuelta rápida y clasificó 8vo con un registro de tiempo de (01:44.263).

En tanto el domingo a la mañana se disputó la serie, en la que Jere finalizó 3ro.

En horas del mediodía el semáforo se puso en verde, para dar comienzo a la cuarta final del año, en la que Olmedo fue superando autos, y peleando por la tercera posición, cuando las vueltas se iban terminando y llegaba la bandera a cuadros para dar así finalizada la competencia. Hasta ese momento el piloto de Rosario de la Frontera estaba cuarto el en clasificador final, pero apenas ingresó a parque cerrado, le comunicaron que había quedado 2do, debido al recargo de tiempo, que le pusieran los comisarios deportivas, a Quijada y Valle como sanción por haberse adelantado en la largada.

De las 4 fechas que se corrieron, Jeremías, se adjudicó 4 podios, el primero fue un 3er puesto, en la segunda fecha, la victoria que llegó en la segunda carrera, y dos 2do puestos en las últimas dos fechas. Con este resultado no solo continúa puntero del campeonato con 166,5 puntos, sino que además se convierte en el piloto con más podios del año.

Al respecto de esto Jere, expresó: “Estoy viviendo un momento increíble para mi, ya que si lo hubiésemos planeado, no nos salía de esta forma. Por supuesto que es no es cosa del azar, venimos trabajando desde antes de comenzar la temporada 2021 y pienso que esa es la clave de estos resultados tan positivos. Integró un equipo, que no baja los brazos nunca y que trabaja activamente para que estemos adelante.

Si bien, hoy teníamos un gran ritmo en la final, no pudimos terminar más adelante en la pista. Pero apenas entré a parque cerrado, me hicieron seña de que me ubique que en el lugar del 2do puesto y allí me comunicaron la sanción de Quijada y Valle, lo que automáticamente me dejaba en el 2do escalón del podio.

Estamos muy contentos, por todo lo logrado, pero sabemos que no podemos relajarnos y que tenemos que seguir trabajando.”

Jeremías, se mostró agradecido con su equipo y manifestó: “Quiero agradecer de manera especial, cómo siempre digo: a todo mi equipo, a los sponsors de siempre y a los que se fueron sumando, a mi familia y amigos por su apoyo y cariño.”

La próxima fecha será el 11 de abril y será nuevamente en el autódromo de La Plata.