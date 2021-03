En el gabinete de Sáenz “hay funcionarios de los que la gente desconfía”

Farquharson consideró que es posible revertir esa visión de algunos sectores de confianza o de malestar “anunciando más qué se hace, por qué se lo hace. La gente se indigna mucho, y con razón, cuando se entera a través de los medios comunicación”.

El titular en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo afirmó que dentro del gabinete de Sáenz “hay funcionarios que no están a la misma altura y que deberían dar un mayor esfuerzo” y señaló que aunque nadie espera que se encuentren soluciones mágicas, “en muchos casos no se ha visto voluntad de encontrar esas soluciones”.

“Somos una provincia pobre, donde hay que mejorar la calidad de vida de un montón de sectores, gente que no tiene agua potable, que no tiene vivienda, que no tiene educación. Entonces tenemos que tener funcionarios que estén trabajando día a día para encontrar soluciones ante esos problemas y no se los ve”, concluyó.