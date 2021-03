Denuncian corrupción en la UCR  y que se está “peronizando” el partido

Escobar señaló que “hace 3 semanas la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina y Ética expulsaron a mas de 30 afiliados de renombre para ‘sacárselos de encima’, porque lo que realmente necesitaban era quedarse a cargo de todo lo que es el Comité Provincial”.

“Hace 6 años que en nuestro Comité no se rinden cuentas. Las gestiones anteriores no rindieron cuentas de nada, no hay papeles, no hay nada. Entonces, lo que queremos lograr, a partir de ahora, es que haya transparencia y obviamente que el afiliado vuelva a confiar de nuevo en nuestro partido”, indicó.

Consideró que hay corrupción dentro de la UCR y agregó que es un partido “en el cual la democracia es lo más importante y en estos años de gestión se perdió todo eso”, por lo que llamó a los afiliados a recuperar las raíces.