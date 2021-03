Es fake news: El COE no ordenó regreso de fase 1 y mantiene las flexibilizaciones 

No hay ningún regreso de fase, no se decidió ninguna restricción y no se volverá al aislamiento, es una fake news.

Desde ayer y de manera insistente, circula por redes sociales un video que anuncia el regreso de fase por 14 días pero no se trata de una filmación actual sino que es un anuncio hecho a mediados de septiembre del año pasado.

De hecho, en el video se observa al Dr. Francisco Aguilar, quien abandonó a fines del año pasado el Comité Operativo de Emergencias. Sin embargo y de manera malintencionada, circula desde ayer ese video y generó confusión entre los salteños.

Vale recordar que el miércoles se realizó la reunión del COE de Salta y se decidió mantener el distanciamiento, las flexibilizaciones comerciales, gastronómicas y deportivas por otras dos semanas.