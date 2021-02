David Leiva confirmó su candidatura a diputado provincial acompañando a Miguel Isa

El ex concejal y ex candidato a intendente capitalino confirmó – por Aries – que integrará la lista de diputados provinciales de Memoria y Movilización, espacio político que llevará a Miguel Isa como candidato a ocupar una banca en el Concejo Deliberante salteño.

Más allá de su reconocida trayectoria artística, David Leiva supo ganarse un lugar en la política salteña en un corto periodo de tiempo. De hecho, aseguró, existe un puente entre ambas actividades: el contacto directo con la gente.

“La música me abrió las puertas para participar de la política y me dio la experiencia y el contacto con la realidad de mi ciudad”, sostuvo – por Aries – el ex edil.

En esta línea, Leiva anunció que este año participará nuevamente en elecciones y lo hará por una banca en la Cámara de Diputados en la lista de Memoria y Movilización.

“Al no haber PASO este año, las decisiones se toman en el interior del partido; voy a ser candidato a diputado provincial”, aseguró Leiva.

No obstante, advirtió que no abandonó su proyecto de ser intendente de la ciudad y consideró estar apto para tomar dicha responsabilidad si, en elecciones, el pueblo así lo decide.

“La idea sigue estando. Entiendo que, si tenemos la posibilidad de llegar, vamos a hacer un buen trabajo por la ciudad”, concluyó el artista.