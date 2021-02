A días del inicio de clases, otra escuela sin desmalezado y en estado de abandono

Los vecinos de la institución, ubicada en avenida Ibazeta esquina O'Higgins, realizaron la denuncia y la escuela fue notificada para realizar el desmalezado.

En dialogo con Aries, la directora de la Institución Educativa, Marlene Heredia, aseguró que hasta la fecha no tiene información sobre el desmalezado y fumigación, y están a la espera de que el Ministerio de Educación envié las cooperativas para realizar las tareas que son necesarias para el inicio del ciclo lectivo.

“Los papás se acercan y preguntan sobre el desmalezado, pero no tengo respuesta concretas. Lo podemos hacer de forma particular pero la escuela no cuenta con los recursos económicos”, indico la directora.

Además, Heredia manifestó que no cuentan con conectividad a internet, a pesar de contar con el piso tecnológico.