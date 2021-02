Gran concurrencia de salteño en la celebración del Miércoles de Ceniza

El Padre Daniel Ochoa, Vicario de la Catedral Basílica de Salta dialogó con Aries sobre la adaptación tradicional del rito de la imposición de ceniza que se celebra hoy en la Iglesia Católica que forma parte de la preparación para la renovación pascual.

“El rito sustancialmente no cambia”, manifestó Ochoa, por un consejo de la Santa Sede, se realizó una adaptación en la forma en la que se imponen las cenizas que ya no será sobre la frente sino “sobre la cabeza para no tener contacto con la piel”.

La Catedral empezó con las misas de imposición de ceniza a las 7am con capacidad reducida por cuestiones de protocolo y durante el día se celebrará misa a las 10.30, 11.30, 18.00 y 19.00 así que se ruega paciencia a los fieles que quieran asistir por ser una jornada de mucha concurrencia.