Figura del ascenso nuevo arquero de Central Norte

Medina la próxima semana se sumaria a los entrenamientos del cuervo bajop las ordenes de Ezequiel Medran. Medina llega de jugar la B nacional el paso torneo con la casacade Quilmes, también jugo en Unión Aconquija , Mitre de Santiago, Boca de Corrientes.

Alejandro Medina, nuevo arquero de CentralNorte expreso :"volviendo a esta categoría y contento de que se de esto. Yo pensaba en mantener la categoría y seguir en Quilmes pero bueno no se dio. A mi no me gusta especular y con Medran vengo hablando hace un año. Se que Central Norte es unos de los clubes mas importantes del Federal A".