Bolsonaro suma como asesor en asuntos económicos al expresidente Collor de Mello

Senador por el estado de Alagoas, Collor de Mello se incorporó a la mesa de asesores luego de que en enero pidiera, en un acto púbico al lado del presidente, que hay que respaldar al Gobierno.

El propio Bolsonaro agradeció a Collor públicamente en un acto el lunes por la noche en el que lo llamó de "asesor" por haber presentado propuestas a favor de la reducción de impuestos sobre los combustibles, un reclamo de la base bolsonarista, los camioneros autónomos.

"Collor participó con nuestro equipo económico de una reunión, nos dio sugerencias bienvenidas y que tomamos. De esta forma vamos gobernando".

La incorporación de Collor al universo bolsonarista significa un paso más del propio presidente a la apertura hacia la llamada vieja política y va en línea con la elección del oficialista Arthur Lira, un empresario del agro del estado de Alagoas, del derechista Partido Progresista, como presidente de la Cámara de Diputados.

Con popularidad en baja (cayó 2 puntos en aceptación, al 30% y el rechazo subió a 42% según la encuesta del fondo de inversión XP Investimentos) Bolsonaro logró hacerse fuerte en el mundo político alejándose del discurso antisistema con el que se eligió en 2018, aliado a los militares y parte del Poder Judicial.

Bolsonaro tuvo acercamientos recientes con el expresidente Michel Temer, quien fue su enviado especial al Líbano luego de la explosión en el puerto de Beirut, pero la cercanía con Collor según los analistas lo impulsan a buscar el voto en la región nordeste, ampliamente dominada por el opositor Partido delos Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva.

Actual senador, Fernando Collor de Melo fue presidente entre 1990 y 1992, cuando renunció en medio de un juicio por corrupción.

La apertura hacia el senador Collor, cuyo gobierno fue apertura económica y reducción del Estado, se produce en medio de una alejamiento de Bolsonaro con su vice, el general retirado Hamilton Mourao, a quien el bolsonarismo e hijos del presidente tildan de traidor por filtrar a la prensa asuntos palaciegos.

Bolsonaro hizo este martes una reunión de gabinete fuera de agenda y solo dejó al margen a Mourao, quien dijo no sentirse ofendido. "No fui invitado, creo que el presidente juzgó que no era necesaria mi presencia".

El lunes, Bolsonaro habló por teléfono con el programa de policiales sensacionalista Brasil Urgente, de TV Bandeirantes, y reconoció el distanciamiento. "Con Mourao tuvimos hace poco un evento, intercambiamos sonrisas y nada más. Pero está todo bien, al final de cuenta el vicepresidente es como una suegra, es para toda la vida", dijo.

Mourao es un general retirado que fue obligado a darse de baja durante el gobierno de Dilma Rousseff, a la que cuestionó por haber confeccionado la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura y que en el gobierno actúa como moderador, sobre todo en temas amazónicos y en la relación con China.