Valentina Raposo, la salteña que cumple sueños de juvenil a Leona

Sus actuación fueron convincentes, al punto tal que Carlos “Chapa” Retegui la citó para que juegue en el seleccionado mayor de hockey.

Jugar, aunque sea unos minutos, en Las Leonas representa un paso importante para la joven deportista.

El sueño de estar en los Juegos Olímpicos y como una charla le cambio la vida deportiva.

Después de la concentración en el Cenard con Las Leoncitas y de su buen rendimiento en los dos amistosos jugados con la India, donde convirtió un gol, la salteña Valentina Raposo fue citada por Carlos “Chapa” Retegui para la selección mayor de hockey.

"Fue todo muy rápido, no me lo esperaba, me vine a Buenos aires el 10 de enero para una concentración con las Leoncitas donde afrontamos dos amistosos con la India. Después de esos partidos se me acercó el entrenador de Las Leonas, Chapa Retegui y me dijo que no me volvía a Salta porque iba a jugar en el primer equipo. Estoy muy feliz, no tenía pensado que me pase una cosa así", comento Valentina.