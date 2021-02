Aseguran que la actual conducción de la UCR realizó numerosas contravenciones a la Carta Orgánica

“Las autoridades partidarias están caducas. Cumplieron los 2 años de mandato el 16 de noviembre y ellos se pospusieron los mandatos con este tema de la pandemia”, aseguró la referente.

Martinez Saravia sostuvo que “esta conducción viene contraviniendo la Carta Organiza en varias oportunidades. Ya hizo lo mismo con el cese de mandatos del presidente, no se respetan los plazos electorales, no se convocó nunca a la convención, no se hizo rendición de cuentas”.

Aseguró que hay un cumulo de errores que se vinieron dando durante este último tiempo y la culminación de todo esto fue que “por irresponsabilidad, o por dejar caer o porque están especulando con una posible intervención, dejaron vencer absolutamente todos los plazos. Así que por eso, ajustándonos a la Carta Orgánica, es que hicimos esta convocatoria”.

“Ellos están haciendo denuncias por la creación de esta nueva Junta, pero será la Justicia Electoral la que deberá expedirse sobre esto. Nosotros creemos que hemos hecho lo que deberíamos hacer”, concluyó.