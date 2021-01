Caso Dantur: IFE, cheques, motos robadas, venta de armas y charlas con políticos e imputados, en el teléfono personal

El análisis se realizó ocho días después de la inspección y extracción física y lógica de los dos teléfonos celulares secuestrados en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Sergio Ariel Dantur, ante los fiscales penales Pablo Rivero y Ana Salinas Odorisio, el juez de Garantías en Feria de Metán, Mario Dilascio, el imputado Dantur y su abogado defensor.

Los teléfonos analizados fueron: el oficial, -otorgado por el Ministerio Público Fiscal- y el personal. Vale recordar que de este último surgieron los mensajes intercambiados con el comisario detenido e imputado, Walter Mamaní, cuando se realizó la inspección ocular.

Algunos de los elementos hallados, que deben ser profundizados:

Utilización de los equipos: se estableció que el teléfono de la línea oficial (del Ministerio Público Oficial), era utilizado por la hija de Dantur, menor de edad, que recibía mensajes de trabajo y que luego eran reenviados por la madre de la menor al número de línea utilizado por Dantur.

Búsqueda IFE: Dantur realizó consultas y visitó páginas de contenido con información referida al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Buscó y consultó a partir de terminaciones de DNI.

Intercambio de cheques: existen comunicaciones en las que se presume que Dantur intercambia cheques de manera frecuente. En una conversación, un hombre le dice que no le quieren recibir el cheque porque está “muy largo”. En otra, el auxiliar fiscal manifiesta que estaba viendo si el cheque era bueno o no, que faltaba endosarlo pero no había problemas. Dice a otro hombre que luego se lo llevaría.

Comunicaciones con un acusado de venta de motocicletas robadas: Dantur se comunica con un hombre al que después del apodo, le suma “Jujuy” y hace referencia a que se encuentra esperando el embarque y que ya tiene un par de tornillos. Las tareas complementarias con la Brigada de San Pedro de Jujuy, revelaron que se trataría de una persona que estuvo detenida en la ciudad jujeña, por comerciar con motocicletas robadas, las que eran llevadas a “Chaco” y que desde allí regresaba con “carne”.

Búsqueda y posible venta de armas: Dantur posee registro de búsqueda de armas de distintos calibres. Además, recibe un mensaje de alguien que le pregunta si tiene un arma para vender. A través de un audio, Dantur dice a otro hombre que le interesa comprar un arma, que quiere una 45” o una Ballester Molina, también un Fusil o Subfusil, al que se le pueda poner una mira holográfica o láser.

Comunicaciones con personas del ambiente político: Dantur mantiene fluida comunicación con distintos dirigentes políticos y un exfuncionario provincial, quien le habría facilitado videos de las filmaciones obtenidas en el caso Mamaní. La misma persona advirtió a Dantur “que tenga cuidado con Mamaní, porque se la estaba mandando cambiada”.

Conversaciones con el imputado Mamaní: el 28 de junio de 2020, Dantur dice al policía Walter Mamaní que deja el expediente en la mesa de la fiscalía, en su oficina y sobre su escritorio; que pida las llaves, que ingrese y se quede tranquilo compulsando las actuaciones “y a la mierda”. El 6 de julio pasado, Mamaní mandó un mensaje a Dantur con un archivo adjunto y le dice que le envía el “Recurso”, para que lea. Le dice que es para presentar en las actuaciones administrativas contra el Comisario.

Vale recordar que la jueza interina de Garantías 1º del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Anta, Patricia Rahmer, hizo lugar el 30 de diciembre a la medida solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación integrada por los fiscales Pablo Rivero y Diego Nicolás Rodríguez López y ordenó la extracción física y lógica de información de dos teléfonos celulares de propiedad y/o uso del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur. También habilitó la feria judicial de enero del Juzgado, a los efectos de continuar la investigación

La decisión fue adoptada en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos. La medida ordenada y autorizada por la magistrada, tuvo como objetivo determinar si la línea oficial proporcionada por el imputado fue funcional para el desempeño del cargo público asignado y si la utilización de una línea no registrada por el Ministerio Público Fiscal, perjudicó el normal y correcto desempeño de dicha función.