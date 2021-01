“Me hubiera gustado que sigamos con el federalismo de Juntos por el Cambio”, dijo Cornejo

Por Aries, la diputada nacional por Salta, Virginia Cornejo, afirmó que le “hubiera gustado que sigamos con ese Federalismo que tuvimos desde Juntos por el Cambio, donde realmente buscábamos que las provincias reciban lo que necesitaban y que no se utilice la billetera”.

La legisladora sostuvo que tiene la certeza de que si los mandatarios provinciales no obedecen a los que se les indica desde el Ejecutivo Nacional, no reciben la ayuda que la provincia a la que representan necesita y sostuvo que “Es ahí donde los gobernadores, les guste o no, tienen que estar a favor de lo que se le ordene”.

Cornejo consideró que se necesita diálogo y que los legisladores puedan llevar a cabo su función que es la de controlar como debe ser. “No lo pudimos hacer porque no van los ministros a informarnos, no nos contestan los pedidos de informe que son tan importantes para poder sacar adelante a este país tan rico”, finalizó.