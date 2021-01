Marcelo Gallardo: “Mis jugadores me emocionan, estoy totalmente orgulloso”

Marcelo Gallardo es un técnico distinto. Asombrosamente diferente. Habrá sido su formación en inferiores, quizá su capacidad de incorporar conocimientos en sus años de futbolista profesional, por qué no la madurez que logró en Europa o aquella que implicó haber heredado la 10 de Diego Maradona en la Selección. O acaso todo lo trajo hasta el lugar de reconocimiento mundial por lo que hace, por cómo lo hace y por lo que dice.

Una muestra de esto fue la conferencia de prensa posterior a la eliminación de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores tras jugar un partido magistral en el que no mereció perder.

El Muñeco llegó a la sala de conferencias, aceptó la intervención de una trabajadora de prensa que le iba a transmitir las preguntas de los medios y luego de la primera, en la que un periodista le pedía un análisis del partido y del ciclo, tomó el micrófono y expresó el siguiente monólogo:

“Buenas noches, realmente no... Ya el balance lo he hecho de lo que ha sido el año para todos nosotros después de todo lo que hemos vivido, para todo el mundo después de haber atravesado una pandemia y volver a competir de la manera en que competimos.

Me voy a detener en el partido de hoy: vengo a reconocer y a valorar a mi equipo, a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir totalmente representado, me han emocionado de la forma que jugaron, me siento totalmente orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido.

Es una sensación muy plena la que tengo porque cuando uno ve la postura de un equipo, cuando ve las formas y lo representa a uno totalmente, realmente no me queda mucho para decir. Simplemente reconocerlos y agradecerles por el partido que han jugado hoy.

Lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Es por estos momentos por los que uno elige esta profesión. Me siento realmente orgulloso.

Así que vine a decir eso, le deseo suerte a Palmeiras en su próxima fase de final y espero que tengan un buen año. Muchas gracias”.

